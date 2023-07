Medicilon ernennt Dr. Liu Jian zum Präsidenten der Drug Discovery Division

Boston (ots/PRNewswire) -Medicilon, ein führendes pharmazeutisches CRO für präklinische F&E-Dienstleistungen aus einer Hand, hat kürzlich Dr. Liu Jian zum Präsidenten der Drug Discovery Division ernannt. Medicilon erkennt die Bedeutung der Arzneimittelforschung als Eckpfeiler neuer Arzneimittelinnovationen an. Mit seiner Expertise in der modernen synthetischen Chemie zeichnet sich Medicilon in verschiedenen Spitzenbereichen der pharmazeutischen Forschung aus, darunter chirale Arzneimittel, Glycochemie, Antikörper und Antikörper-Wirkstoff-Konjugate (ADC), Nukleosid-/Nukleotid-Arzneimittel und Oligonukleotid-Arzneimittel (wie RNAi). Darüber hinaus hat Medicilon erhebliche Fortschritte in der PROTAC-Technologie erzielt und seine BSL-2-Laboranlage erweitert.Angesichts der wachsenden Pharmaindustrie und der weit verbreiteten Einführung künstlicher Intelligenz ist das Marktpotenzial für die Arzneimittelforschung enorm. Die Aufnahme von Dr. Liu Jian, einem erfahrenen pharmazeutischen Forschungswissenschaftler, wird die Medicilon Drug Discovery-Abteilung in die Lage versetzen, das Arzneimittelforschungsmodell zu revolutionieren und der Arzneimittelforschung neue Ideen zu verleihen.Dr. Liu Jian erlangte seinen Ph.D. in Computerchemie und organischer Chemie an der University of California, Los Angeles (UCLA), anschließend forschte er als Postdoktorand an der University of California, Irvine und der University of Pennsylvania. Im Jahr 2018 war Dr. Liu Jian Präsident der Sino-American Pharmaceutical Professionals Association (SAPA) und ist derzeit Vorsitzender des Vorstands der SAPA. Im Jahr 2019 wurde er vom Asian-American Business Development Center in New York mit dem Preis „"Outstanding 50 Asian American in Business"„" ausgezeichnet und zu einem der 12 einflussreichsten chinesisch-amerikanischen Bürger in New Jersey gewählt.Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in der Entwicklung innovativer Arzneimittel hat Dr. Liu Jian das Team zur Entwicklung von 10 präklinischen Kandidaten (PCCs) geführt, die in die klinischen Studien der Phasen I, II und III eingetreten sind. Er hat mehr als 72 Patente angemeldet und 21 Patente wurden bereits erteilt. Dr. Liu Jian verfügt auch über profunde akademische Leistungen: Er hat insgesamt 47 Artikel in internationalen Fachzeitschriften veröffentlicht und war als Gutachter für mehrere internationale Fachzeitschriften tätig.Dr. Liu Jian kam 2001 in die Branche und arbeitet seit fast 20 Jahren für Merck. Er leitete die Forschung und Entwicklung neuartiger niedermolekularer Arzneimittel für verschiedene Krankheiten, darunter Osteoporose, Fettleibigkeit, Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebs, Immunkrankheiten, antivirale und antibakterielle Erkrankungen und Schmerzen. Im Laufe seiner Karriere stieg er vom Senior Research Chemist zum Principal Scientist und External Discovery Chemistry Lead auf und erhielt viermal den „Merck Excellence Award". Später war er als CSO und Operations Director bei Jiangsu Hengrui Pharmaceutical USA Drug Discovery Center (EBI) tätig und leitete die Entwicklung neuer Medikamente gegen Krebs, Immunerkrankungen, Osteoarthritis und neurodegenerative Erkrankungen. Seit kurzem ist er CEO von Silexon AI und verantwortlich für den Aufbau der Plattform für künstliche Intelligenz des Unternehmens und die Förderung innovativer Arzneimittelforschung.Dr. Liu Jian äußerte, dass es ihm eine Ehre sei, als Präsident der Drug Discovery Division Teil von Medicilon zu sein. Medicilon ist bekannt für den Aufbau einer umfassenden Plattform für präklinische Forschung und Entwicklung in China, die seit 19 Jahren gepflegt wird. Sie hat den globalen Spitzentechnologien Vorrang eingeräumt und die technologische Innovation gefördert. In Zukunft möchte Dr. Liu die Drug Discovery Division bei der effizienten und qualitativ hochwertigen Entwicklung neuer Medikamente leiten. Dazu gehören die Einrichtung und der Ausbau verschiedener technischer Plattformen für die Erforschung innovativer Arzneimittel wie AIDD und Strukturbiologie, die Entwicklung von Peptiden und zyklischen Peptiden, die synthetische Biologie und die Entwicklung von Nuklearmedikamenten. Durch die Realisierung des Medicilon-Experiments mit One-Stop-Service von der Empfehlung für die Target-Forschung bis zum IND-Antrag können wir die Entdeckung innovativer Arzneimittel fördern.Dr. Chen Chunlin, der Gründer und CEO von Medicilon, sagte: "Wir begrüßen Dr. Liu Jian bei Medicilon. Wir sind davon überzeugt, dass sein umfangreicher akademischer Hintergrund, seine herausragenden Führungsqualitäten und seine reiche F&E-Erfahrung Medicilon eine professionellere und innovative Technologie für die Arzneimittelentwicklung sowie fortschrittliche Branchenkenntnisse und strategische Leitlinien bringen werden, die für die nächste Entwicklungsstufe von Medicilon entscheidend sind.Informationen zu Medicilon:Medicilon wurde im Jahr 2004 gegründet. Es ist ein führendes CRO, das sich auf umfassende präklinische Forschungs- und Entwicklungsdienstleistungen im Bereich der Biomedizin spezialisiert hat. Das Unternehmen hat eine umfassende Service- und Technologieplattform eingerichtet, die die Synthese von Wirkstoffen, das Screening der Wirkstoffaktivität, die Strukturbiologie, die CMC, die Bewertung der Pharmakodynamik, die Pharmakokinetik und die Bewertung der toxikologischen Sicherheit umfasst. Am 5. November 2019 wurde Medicilon offiziell am Science and Technology Innovation Board notiert und ist damit das erste pharmazeutische CRO-Unternehmen, das an diesem Board notiert ist (Aktioncode: 688202.SH).Weitere Informationen finden Sie auf: http://www.medicilon.comFoto – https://mma.prnewswire.com/media/2152578/image_5028866_20975870.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/medicilon-ernennt-dr-liu-jian-zum-prasidenten-der-drug-discovery-division-301875663.htmlPressekontakt:Chen siyu,sychen@medicilon.com.cnOriginal-Content von: Medicilon Inc., übermittelt durch news aktuell