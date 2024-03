Medicenna Therapeutics löst Jubelsturm aus!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der Medicenna Therapeutics-Aktie der letzten 7 Tage beträgt aktuell 75, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Im Gegensatz dazu liegt der RSI der letzten 25 Handelstage bei 30,64, was bedeutet, dass die Aktie hier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Schlecht"-Rating für Medicenna Therapeutics.

Die Dividendenrendite von Medicenna Therapeutics liegt derzeit bei 0 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 1,88 %. Aufgrund dieser Differenz wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse weist der aktuelle Kurs der Medicenna Therapeutics-Aktie von 1,12 CAD einen Abstand von +100 Prozent vom GD200 (0,56 CAD) auf, was ein "Gut"-Signal darstellt. Auch der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, zeigt mit einem Kurs von 0,67 CAD ein "Gut"-Signal, da der Abstand +67,16 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Medicenna Therapeutics-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Medicenna Therapeutics ist überwiegend positiv, wie aus Analysen sozialer Plattformen hervorgeht. Ebenso wurden in den sozialen Medien in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen rund um Medicenna Therapeutics aufgegriffen. Daher erhält die Aktie in dieser Betrachtung die Einstufung "Gut". Insgesamt kann somit festgehalten werden, dass Medicenna Therapeutics hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft werden muss.