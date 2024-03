Medicenna Therapeutics Aktie: Wer mitreden will, sollte DIES wissen!

Die Dividendenpolitik von Medicenna Therapeutics erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung, da die Dividendenrendite bezogen auf das aktuelle Kursniveau 2,07 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Dividendenrendite wird berechnet, indem die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt wird.

Das Anleger-Sentiment in den sozialen Medien zeigt eine überwiegend positive Diskussion über die Aktie von Medicenna Therapeutics in den letzten zwei Wochen. An neun Tagen dominierten positive Themen, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen waren vor allem positive Themen von Interesse für die Anleger. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen, was neue Einschätzungen für Aktien aufgrund der Diskussionsintensität und der Stimmungsänderung ergibt. In Bezug auf die Diskussionintensität wurde bei Medicenna Therapeutics eine mittlere Aktivität gemessen, weshalb diesem Signal die Bewertung "Neutral" zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, wodurch das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf den Relative Strength-Index (RSI) wird die Aktie von Medicenna Therapeutics als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Medicenna Therapeutics-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 57,14 und ein Wert für den RSI25 von 36,36, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.