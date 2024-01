Medicenna Therapeutics Aktie: So schlecht steht es um die Aktie!

Die Stimmung und das Diskussionsniveau der Anleger in Bezug auf die Medicenna Therapeutics-Aktie haben sich in den letzten Wochen verbessert. Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln ein deutlich positives Signal wider, und die überwiegende Mehrheit der Meinungen und Kommentare ist positiv. Insgesamt wird die Aktie von Medicenna Therapeutics als "Gut" bewertet.

In Bezug auf den Aktienkurs hat die Medicenna Therapeutics-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -43,33 Prozent erzielt, was 22,92 Prozent unter dem Sektor-Durchschnitt liegt. Im Bereich Biotechnologie liegt die mittlere jährliche Rendite bei -24 Prozent, und die Aktie von Medicenna Therapeutics liegt aktuell 19,33 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von -27,12 Prozent aufweist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage ergibt hingegen ein "Neutral"-Rating.

Insgesamt wird die Medicenna Therapeutics-Aktie als "Gut" in Bezug auf die Anlegerstimmung bewertet, jedoch aufgrund der Unterperformance des Aktienkurses und der technischen Analyse mit "Schlecht" und "Neutral" bewertet.