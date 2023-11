Medical Systemetwork-Anleger dürfen nicht länger zögern!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Wenn wir uns den RSI der letzten 7 Tage für die Medical System Network-Aktie anschauen, beträgt der Wert aktuell 3. Dies deutet darauf hin, dass das Wertpapier überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt unsere Analyse um eine längerfristigere Betrachtung. Auch auf 25-Tage-Basis ist Medical System Network überverkauft, wodurch die Aktie ebenfalls eine "Gut"-Bewertung für den RSI25 erhält. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Gut"-Rating für Medical System Network.

Die technische Analyse verwendet trendfolgende Indikatoren, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Ein solcher Indikator ist der gleitende Durchschnitt, der in diesem Fall sowohl für den 50- als auch den 200-Tages-Durchschnitt betrachtet wird. Der längerfristigere 200-Tage-Durchschnitt für die Medical System Network-Aktie beträgt derzeit 407,85 JPY, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 646 JPY liegt. Auf dieser Basis erhält das Unternehmen eine "Gut"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 460,06 JPY, ebenfalls über dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung für Medical System Network führt. Insgesamt ergibt die Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren also ebenfalls ein "Gut"-Rating.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt sich in den vergangenen zwei Wochen als neutral. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen deutet darauf hin, dass überwiegend neutrale Themen rund um den Wert diskutiert wurden. Daher wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Auch hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum zeigt sich, dass Medical System Network eine durchschnittliche Aktivität aufweist und die Stimmungsänderung kaum Änderungen aufweist. Daher wird in der Gesamtbewertung auch in diesem Punkt die Einstufung "Neutral" für Medical System Network vorgenommen.