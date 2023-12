Medical Systemetwork Aktie: Ich hoffe Sie haben DAS noch auf dem Schirm

Das Anleger-Sentiment bezüglich Medical System Network bleibt neutral, wie aus Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien hervorgeht. In den letzten zwei Wochen gab es keine signifikanten Ausschläge in positiver oder negativer Richtung. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieser Stimmungslage erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers. Insgesamt wird Medical System Network daher mit einer "Neutral"-Bewertung versehen.

In Bezug auf die technische Analyse wird die Medical System Network derzeit als "Gut" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) verläuft bei 422,68 JPY, was einen Anstieg um +49,52 Prozent über diesem Trendsignal bedeutet. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 518,98 JPY entspricht einer Abweichung von +21,78 Prozent und wird daher ebenfalls als "Gut" bewertet. Insgesamt erhält die Aktie daher das Rating "Gut".

Das Stimmungsbild und der Buzz rund um die Aktie werden nicht nur durch Analysen von Bankhäusern, sondern auch durch die langfristige Stimmung unter Investoren und Internetnutzern bestimmt. Die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität in Bezug auf Medical System Network zeigen eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für die Aktie zeigt kaum Veränderungen und wird daher ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Aktie daher bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die Aktie von Medical System Network als neutral eingestuft. Der RSI7-Wert von 41,38 und der RSI25-Wert von 37,13 führen zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.