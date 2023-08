Medical Properties Inc.: Ungebremstes Wachstum ohne Ende!

Im frühen Handel zeigt sich die Aktie der Medical Properties am Dienstag erneut schwach. Je nach Handelsplatz gibt es leichte Unterschiede in den Kursen. Während in Frankfurt ein Rückgang von 1,10% bis zum Vormittag zu verzeichnen war, konnte das Wertpapier in Stuttgart zur gleichen Zeit um 2% steigen.

Allerdings notiert das Papier sowohl am Standort Frankfurt als auch Stuttgart entweder auf dem Tiefststand oder nahe daran für dieses Jahr und beide Orte weisen im Jahresvergleich Verluste von 60,00% auf. Darüber hinaus fehlt jegliche Aussicht auf eine baldige Erholung.

Medical Properties: Befürchtungen vor einem Absturz

Im Immobiliensektor ist die Stimmung äußerst angespannt. In China stehen große Projektentwickler kurz vor dem Scheitern, während Project in Deutschland kürzlich Insolvenz anmeldete und auch in den USA sinken...