Die Medical Properties-Anleger haben diesen Tag gefürchtet!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Medical Properties Trust Inc zeigt einen Wert von 83,26 an, was auf eine überkaufte Situation hinweist und somit als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 61, was als neutral betrachtet wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung als "Schlecht" vergeben.

Die Analystenbewertungen für die Medical Properties Trust Inc zeigen eine durchschnittliche Bewertung von "Neutral" aus 8 Bewertungen, wobei 3 als "Gut" und 5 als "Neutral" eingestuft werden. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber basierend auf einer durchschnittlichen Kursprognose von 11,36 USD ergibt sich ein Aufwärtspotenzial von 231,11 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Medical Properties Trust Inc derzeit bei 6,99 USD liegt, was als "Schlecht" eingestuft wird, da der Aktienkurs bei 3,43 USD liegt und somit einen Abstand von -50,93 Prozent hat. Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt bei -27,02 Prozent, was ebenfalls als "Schlecht"-Signal bewertet wird. Insgesamt ergibt sich somit eine "Schlecht"-Bewertung auf Basis der technischen Analyse.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt sich in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung in Bezug auf die Anleger führt. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung somit eine "Gut"-Einstufung für die Medical Properties Trust Inc.