Medical Properties: Aktienrückkäufe! 500 Mio. Gründe für die Aktie

Bei Medical Properties (WKN: A0ETK5) lief es zuletzt wirklich nicht rund. Ein Cocktail aus hoher Inflation, steigenden Zinsen und einem Mieter, bei dem es schwieriger geworden ist und der zugleich mehrere Immobilien angemietet hat, führten zu einem hohen Maß an Unsicherheit. Sowie zwischenzeitlich über 10 % Dividendenrendite aufgrund eines wegknickenden Aktienkurses.

Die Quartalszahlen spiegelten bei Medical Properties wiederum eine gewisse Stärke wider. So schaffte es der Real Estate Investment Trust zuletzt auf Funds from Operations je Aktie in Höhe von 0,46 US-Dollar. Fremdmittel von über 10 Mrd. US-Dollar bleiben jedoch eine Baustelle.

Trotzdem agiert das Management in dieser schwierigen Phase selbstbewusst und offenbar auch optimistisch. Jetzt gibt es Aktienrückkäufe, die den Kurs stützen sollen. Schauen wir uns das im Detail an.

Medical Properties: 500 Mio. US-Dollar für Aktienrückkäufe

Genau genommen plant das Management von Medical Properties, für 500 Mio. US-Dollar eigene Aktien zu kaufen und einzuziehen. Der Zeitraum soll quasi ab sofort sein und bis zum Oktober des Jahres 2023 dauern. Entsprechend dürfte sich die Anzahl ausstehender Aktien aufgrund dieser Kapitalmaßnahme in den kommenden zwölf Monaten deutlich reduzieren. Die Aktie kletterte sofort, was auch ein Indikator für steigende Aktienkurse sein könnte.

Der Effekt dürfte alles andere als gering sein. Medical Properties besitzt derzeit eine Marktkapitalisierung von ca. 6,1 Mrd. US-Dollar. Auf Basis dieses Wertes könnte der REIT knapp über 8 % seiner ausstehenden Aktien kaufen und einziehen und damit einen spürbaren Mehrwert für die Investoren liefern.

Trotzdem steht die Frage im Raum, ob der Zeitpunkt für eine solche Kapitalmaßnahme günstig ist. Zwar spricht das Management davon, dass man die Mittel aus dem Cashbestand, dem operativen Erfolg und eben nicht durch Fremdmittel oder in irgendeiner Weise mit einer Finanzierung aufbringen werde. Jedoch könnten genau diese Mittel auch für das Reduzieren der Verschuldung verwendet werden. Mit lediglich 9,5 Mrd. US-Dollar an Fremdmitteln wäre auch dieses Problem deutlich kleiner.

Medical Properties versucht damit womöglich auch, die Dividende preiswerter zu machen. Weniger ausstehende Aktien dürften bedeuten, dass sich die Funds from Operations und damit auch die Ausschüttungen auf weniger Aktien verteilen. Ob das jedoch funktioniert und diese Investition wert ist?

Ein mutiger Schritt

Im Endeffekt werte ich die Aktienrückkäufe von Medical Properties zunächst als einen mutigen Schritt. Ob er auch clever ist und sich auszahlt, das müssen wir wohl in einigen Jahren aus der Retrospektive heraus bewerten. Fundamental günstig ist die Aktie zum jetzigen Bewertungsmaß allemal.

Allerdings ist das eben nicht alles in dieser Zeit der Veränderung. Auch die Bilanz könnte eine deutliche Verschlankung vertragen, insbesondere, was die Fremdmittel angeht. Aber das Management hat sich zunächst für diesen Pfad entschieden. Mutig, mutig …

Vincent besitzt Aktien von Medical Properties. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

