Medical Properties Aktie: DAS muss noch lange nichts bedeuten

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Für die Medical Properties Trust Inc wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 36,84 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI25 auf 25-Tage-Basis zeigt mit einem Wert von 49,44, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, jedoch wurden verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen diskutiert, wodurch die Aktie mit einem "Neutral" bewertet wird. In den letzten Wochen konnte eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen festgestellt werden, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Punkt führt. In Bezug auf die Stärke der Diskussion wurde dagegen eine höhere Aufmerksamkeit festgestellt, was mit einer "Gut"-Bewertung honoriert wird. Zusammengefasst erhält die Aktie in dieser Stufe daher ein "Schlecht".

Analysten schätzen die Aktie der Medical Properties Trust Inc auf langfristiger Basis als "Neutral"-Titel ein. Von insgesamt 18 Analysten lagen 3 Gut, 5 Neutral und 1 Schlecht Bewertungen vor. Kürzerfristig ergibt sich ein Bild von 0 Gut, 0 Neutral und 1 Schlecht-Einschätzungen innerhalb eines Monats, was zu einer letzten Bewertung von "Schlecht" führt. Im Mittel erwarten die Analysten ein Kursziel in Höhe von 10,19 USD, was einer Erwartung von 186,17 Prozent entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen erhält die Aktie daher die Bewertung "Neutral".