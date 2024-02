Medical Properties Aktie: Das könnte richtig teuer werden!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Medical Properties Trust Inc liegt bei 35,65, was auf eine neutrale Situation hindeutet. Dies bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Die Bewertung für den RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, ist ebenfalls "Neutral", da der RSI bei 35 liegt.

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 8 Analysten ihre Bewertungen für die Aktie der Medical Properties Trust Inc abgegeben. Dabei waren 3 Bewertungen "Gut", 4 "Neutral" und 1 "Schlecht", was zu einem insgesamt neutralen Rating führt. Die kurzfristige Einschätzung basierend auf den Studien des vergangenen Monats ist jedoch "Schlecht", da in diesem Zeitraum 1 Analyst die Aktie als "Schlecht" eingestuft hat.

Das durchschnittliche Kursziel, das sich aus den Analystenbewertungen ergibt, liegt bei 10,07 USD, was ein Aufwärtspotential von 162,28 Prozent bedeutet. Dadurch ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung für das Wertpapier.

Das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien zeigen eine Zunahme an negativen Kommentaren über die Medical Properties Trust Inc, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Aktie erhält daher insgesamt ein "Schlecht"-Rating.

In der technischen Analyse ist die Aktie der Medical Properties Trust Inc derzeit -1,79 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum gleitenden Durchschnitt sich auf -39,05 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingeschätzt.