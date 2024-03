Medical Properties Aktie: Das hat keiner kommen sehen und trotzdem freut sich jeder

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie der Medical Properties Trust Inc ein Neutral-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Medical Properties Trust Inc-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 13,75, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 33,1, der für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Anleger diskutierten über Medical Properties Trust Inc in den letzten zwei Wochen besonders positiv. An neun Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Dadurch erhält Medical Properties Trust Inc auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 7 Analystenbewertungen für die Medical Properties Trust Inc-Aktie abgegeben. Davon waren 2 Bewertungen "Gut", 4 "Neutral" und 1 "Schlecht". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Neutral"-Rating für die Medical Properties Trust Inc-Aktie. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Medical Properties Trust Inc vor. Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 9,08 USD. Das Wertpapier hat damit ein Aufwärtspotential von 107,38 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (4,38 USD) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Gut"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Medical Properties Trust Inc somit ein "Gut"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

Der aktuelle Kurs der Medical Properties Trust Inc von 4,38 USD ist mit -29,35 Prozent Entfernung vom GD200 (6,2 USD) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Schlecht"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 3,82 USD auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Gut"-Signal vorliegt, da der Abstand +14,66 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Medical Properties Trust Inc-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.