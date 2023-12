Medical Properties Aktie: Wohin geht die Reise?

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich der Medical Properties Trust Inc-Aktie war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. In den letzten sieben Tagen dominierten positive Themen, während in den letzten vier Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen hat sich das Interesse der Anleger jedoch vor allem auf negative Themen konzentriert. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie heute neutral bewertet.

Analysten bewerten die Medical Properties Trust Inc-Aktie derzeit als neutral. In den letzten zwölf Monaten wurden 3 positive, 5 neutrale und keine negativen Bewertungen abgegeben. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber die durchschnittliche Kursprognose der Analysten deutet auf ein Aufwärtspotential von 145,29 Prozent hin, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Medical Properties Trust Inc-Aktie derzeit überkauft ist, was als "Schlecht" eingestuft wird. Auf 25-Tage-Basis wird die Aktie jedoch als neutral eingestuft. In der technischen Analyse erhält das Unternehmen aufgrund der Abweichung des aktuellen Kurses vom gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage eine "Schlecht"-Bewertung, während der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Medical Properties Trust Inc also eine neutrale Bewertung auf Basis des Anleger-Sentiments, eine "Gut"-Bewertung von Analysten und gemischte Bewertungen in der technischen Analyse.