Medical Properties Aktie: Was soll man davon noch halten?

Die technische Analyse des Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen. Der RSI-Wert der Medical Properties Trust Inc liegt derzeit bei 65,71, was auf eine neutrale Einstufung hindeutet. Wenn die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 74, was darauf hindeutet, dass der Titel als überkauft betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich für die RSI die Einstufung "Schlecht".

Analysten haben die Aktie der Medical Properties Trust Inc im vergangenen Jahr mit 3 positiven, 5 neutralen und 0 negativen Einstufungen versehen, was zu einer langfristigen Einstufung von "Neutral" führt. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates für die Aktie. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 11,36 USD, was auf eine erwartete Kursentwicklung von 243,12 Prozent hindeutet. Insgesamt ergibt sich aus der Bewertung der Analysten eine Einschätzung von "Gut".

In den letzten Wochen wurden keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild bei Medical Properties Trust Inc festgestellt. Die Stärke der Diskussion über das Unternehmen hat jedoch abgenommen, was zu einer Gesamteinstufung von "Schlecht" führt.

Die Medical Properties Trust Inc notiert derzeit bei 3,31 USD, was einem Abstand von -26,12 Prozent zum gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entspricht. Die kurzfristige technische Analyse ergibt daher eine Einschätzung von "Schlecht". Für die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt -51,61 Prozent, was zu einer Gesamteinstufung von "Schlecht" führt.