Medical Properties Aktie: Was man jetzt noch wissen sollte!

Das US-amerikanische Immobilienunternehmen Medical Properties Trust Inc hat in den letzten zwölf Monaten insgesamt 8 Analystenbewertungen erhalten. Die durchschnittliche Bewertung des Unternehmens ist "Neutral", wobei 3 Analysten sie als "Gut" und 5 als "Neutral" einstufen. Es liegen keine neuen Analystenupdates vor, aber basierend auf einer Kursprognose von 11,36 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 130,84 Prozent entspricht, wird das Unternehmen von den Analysten als "Gut" eingestuft.

In technischer Hinsicht wird die Medical Properties Trust Inc derzeit als "Schlecht" bewertet, da der gleitende Durchschnittskurs bei 7,22 USD liegt, während der Aktienkurs bei 4,92 USD liegt, was einer Abweichung von -31,86 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage beträgt 4,83 USD, was einer Abweichung von +1,86 Prozent entspricht, was die Aktie als "Neutral" einstuft.

Bei der Betrachtung des Sentiments und des Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität abgenommen hat, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt und insgesamt zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Medical Properties Trust Inc liegt bei 52,05, was als "Neutral" betrachtet wird. Der RSI25 liegt bei 46, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Insgesamt wird das Unternehmen daher als "Neutral" bewertet, wobei die Analysten jedoch ein Aufwärtspotenzial sehen.