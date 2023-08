Medical Properties-Aktie: Steigerung um 47 % - Ein Überblick

Analysten prognostizieren für Medical Properties möglicherweise eine strahlende Zukunft, obwohl die aktuellen Tagesbefunde nicht ganz so klar sind. Die Aktie von Medical Properties hat in dieser Woche keinen besonders starken Start hingelegt und sogar die Gewinne vom Mittwoch wurden am Donnerstag schon wieder infrage gestellt.

Medical Properties: Was man wissen sollte

Im Allgemeinen hat der Titel in der laufenden Woche deutlich an Wert verloren. Schon vor einer Woche wurde er mit einem Minus von fast 8 % bestraft, was weitere Verlusttage nach sich zog. Am 23. August gab es kleinere Gewinne von fast 4 % zu verbuchen, diese waren jedoch wahrscheinlich auf positive Analystenschätzungen zurückzuführen.

Aktuell ist die Tendenz abwärts gerichtet. Der Titel weist ein KGV von 13,9 auf, da die Notierungen deutliche Einbußen hinnehmen...