Medical Properties Aktie: So schlecht steht es um die Aktie!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird für einen Zeitraum von entweder 7 Tagen oder 25 Tagen (RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf eine Skala von 0 bis 100. Für die Medical Properties Trust Inc liegt der RSI bei 77,49, was auf eine "Schlecht"-Bewertung hinweist. Der RSI25 beträgt 64,92, was zu einer "Neutral"-Einstufung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Schlecht".

Die Analysten, die innerhalb der letzten 12 Monate eine Einschätzung abgegeben haben, stufen die Medical Properties Trust Inc insgesamt als "Neutral" ein. Es gibt 3 Buy, 5 Neutral und 0 Sell-Einstufungen. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 11,36 USD, was auf eine positive Kursentwicklung von 212,01 Prozent hindeutet und somit ein "Gut"-Rating erhält.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ergibt für die Medical Properties Trust Inc derzeit eine "Schlecht"-Einstufung. Der GD200 verläuft bei 7,03 USD, wobei der Aktienkurs mit 3,64 USD um -48,22 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt bei 4,75 USD, was einer Abweichung von -23,37 Prozent entspricht und somit auch zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

Eine längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Erkenntnisse. Die Diskussionsintensität zeigt eine erhöhte Aktivität, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen erfährt eine negative Änderung, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Einstufung für die Medical Properties Trust Inc.