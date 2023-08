Medical Properties-Aktie: Risiken und Chancen im Blick behalten

Die Lage für die Aktie von Medical Trust spitzt sich zu. Im August erlebten die Aktionäre eine große Enttäuschung, denn der Kurs fiel deutlich. Nachdem am 08. August die Quartalsdaten verfehlt wurden, gab es einen starken Kurseinbruch mit einer Lücke nach unten – ein sogenanntes Gap. Diese Kurslücke ist generell negativ auszulegen und folgt der Regel: “Investiere in Richtung des Gaps!” Ein solches Gap weist auf eine starke Veränderung in der Stimmungslage unter den Anlegern hin; in diesem Fall eine sehr negative Stimmung. Bis jetzt gibt es noch keine gegenläufige Bewegung zu sehen.

Kein Ende des Sinkflugs bei der Medical-Properties-Aktie

Es fehlte bisher jede Erholungsphase im Chart und das Jahrestief wurde getestet sowie zum Wochenschluss dynamisch unterschritten.

Verschiedene Faktoren tragen dazu bei, dass diese Aktie...