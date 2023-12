Medical Properties Aktie: Reine Nervensache!

Die Aktie der Medical Properties Trust Inc wird derzeit von Analysten als "Neutral" bewertet. In den letzten zwölf Monaten wurden 3 "Gut"-, 5 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen abgegeben. Im letzten Monat gab es keine Aktualisierungen seitens der Analysten. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 11,36 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 131,78 Prozent entspricht. Aufgrund dessen erhält die Aktie eine "Gut"-Empfehlung für diesen Abschnitt der Analyse.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 63,16 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Der RSI25, basierend auf 25 Tagen, liegt bei 49,43 und erhält ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Somit wird die Aktie auch in diesem Punkt der Analyse als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmungsänderung und Diskussionsintensität zeigen, dass die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat zunehmend schlechter wurde, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich jedoch nicht signifikant verändert, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Medical Properties Trust Inc-Aktie somit ein "Schlecht"-Rating.

In der technischen Analyse wird die Aktie auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft, da der GD200 bei 7,18 USD liegt und der Kurs der Aktie bei 4,9 USD um -31,75 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage liegt bei 4,83 USD, was einer Abweichung von +1,45 Prozent entspricht und somit als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt entspricht dies einer Gesamtbewertung von "Neutral".