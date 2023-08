Medical Properties-Aktie: Potenzial von +48 %?

Medical Properties fiel am letzten Wochentag weiter, mit einem erneuten Rückgang. Am Freitag verzeichnete der Titel einen Verlust von “nur” 0,60 %, was das Wochenendergebnis auf einen Gewinn von ebenso “bloß” 1,40 % verringerte. Obwohl dies relativ gering erscheint, da sich der Titel gerade in einer starken Abwärtsbewegung befindet, gibt es dennoch Hoffnungsschimmer. Insbesondere die Analysten glauben anscheinend an mehr Potenzial für Medical Properties als das momentan an den Börsen sichtbar ist und sehen hohe Möglichkeiten.

Fast eine Steigerung um 50% bei Medical Properties?

Erfreulicherweise sind die Analysten im Hinblick auf das aktuelle Profil davon überzeugt, dass der Titel gute Aussichten hat. Laut Marketscreener haben sie ein durchschnittliches Kursziel festgelegt, das beachtliche ca. 48 % über dem aktuellen Stand...