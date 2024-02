Medical Properties Aktie: Jetzt sind alle Dämme gebrochen...

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln könnten kurzfristig Kursrücksetzer auftreten, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne verzeichnen können. Für Medical Properties Trust Inc wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 70 Punkten, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überkauft ist. Auch der RSI25 zeigt mit einem Wert von 73,58 eine Überkaufsituation an. Somit erhält das Wertpapier in diesem Abschnitt eine "Schlecht"-Bewertung.

Die charttechnische Entwicklung der Medical Properties Trust Inc-Aktie weist ebenfalls auf eine negative Tendenz hin. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage beträgt 6,61 USD, während der letzte Schlusskurs bei 3,17 USD liegt, was einem Unterschied von -52,04 Prozent entspricht. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der Schlusskurs (4,24 USD) unter dem gleitenden Durchschnitt (-25,24 Prozent), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ in Bezug auf Medical Properties Trust Inc. An fünf Tagen überwogen positive Themen, während an acht Tagen negative Kommunikation vorherrschte. Dies führt zu einer insgesamt "Schlecht"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Nach Meinung von Analysten wird die Aktie von Medical Properties Trust Inc langfristig als "Neutral" eingestuft. Insgesamt liegen 3 positive, 5 neutrale und 1 negative Bewertungen vor. Kurzfristig überwiegen die negativen Einschätzungen, was zu einer aktuellen "Schlecht"-Bewertung führt. Das Kursziel der Analysten liegt bei 10,19 USD, was einer erwarteten Performance von 221,37 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Entwicklung vergeben wir insgesamt das Rating "Neutral".