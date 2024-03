Medical Properties Aktie: Ich hoffe Sie haben DAS noch auf dem Schirm

Die Analysten haben die Aktie der Medical Properties Trust Inc in den letzten zwölf Monaten insgesamt mit 3 positiven, 4 neutralen und 1 negativen Bewertungen versehen. Daraus ergibt sich eine langfristige Einstufung als "Neutral". Im vergangenen Monat gab es keine positiven, keine neutralen und eine negative Empfehlung, was die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Schlecht" einstuft. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 10,07 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 141,52 Prozent darstellt. Dies wird als "Gut" eingestuft. Insgesamt ergibt sich also aus der Bewertung der Analysten eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 36, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 33,91 ebenso weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In den letzten zwei Wochen wurde die Medical Properties Trust Inc von den meisten privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Anlegerstimmung als "Gut".

Das Stimmungsbild und der Buzz um die Medical Properties Trust Inc haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Zusammengefasst ergibt sich also aus den Analysen der Analysten, des Relative Strength Index und der Anlegerstimmung eine Gesamtbewertung der Medical Properties Trust Inc als "Neutral".