Medical Properties Aktie: Endlich verständlich – ein Überblick!

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitverlauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Für die Medical Properties Trust Inc zeigt der RSI aktuell einen Wert von 68,6, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird das Signal als "Neutral" eingestuft. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 66, was ebenfalls als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt ergibt sich daraus für den RSI die Einstufung "Neutral".

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Medical Properties Trust Inc auf 6,92 USD, während der aktuelle Kurs bei 3,07 USD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt -55,64 Prozent, was zu einer Bewertung "Schlecht" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 4,58 USD, was einer Distanz von -32,97 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer Bewertung "Schlecht" führt. Somit erhält die Aktie insgesamt die Gesamtnote "Schlecht".

Auch das Sentiment und der Buzz im Internet spielen eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Bei der Betrachtung der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung zeigt die Analyse interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität hat deutlich abgenommen, was zu einer Einschätzung "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammen ergibt sich daher eine Gesamteinstufung als "Schlecht".

In den letzten zwölf Monaten ergaben 8 Analystenbewertungen für die Medical Properties Trust Inc-Aktie 3 "Gut"-Einstufungen, 5 "Neutral"-Einstufungen und 0 "Schlecht"-Einstufungen, was zu einem durchschnittlichen "Neutral"-Rating führt. Die Kursziele ergeben einen Durchschnitt von 11,36 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um 269,94 Prozent steigen könnte. Daraus ergibt sich eine Empfehlung "Gut". Insgesamt erhält die Medical Properties Trust Inc somit von den Analysten ein "Gut"-Rating.

