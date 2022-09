Medical Properties: Mit 8,5 % Dividendenrendite sicher gegen die Inflation?

Ja, Medical Properties (WKN: A0ETK5) besitzt derzeit 8,5 % Dividendenrendite und kann damit eine Möglichkeit sein, der Inflation etwas entgegenzusetzen. Ob das sicher ist? Die Dividende ist jedenfalls nachhaltig. Den zuletzt ausgezahlten 0,29 US-Dollar standen Funds from Operations je Aktie von 0,46 US-Dollar gegenüber.

Foolishe Investoren wissen jedoch, dass das Schlagen der Inflation mehr benötigt. Im Endeffekt kann Medical Properties zwar kurzfristig stabile 8,5 % Dividendenrendite liefern. Die Kernfrage ist jedoch, ob ein sich verändernder Gesamtmarkt mit Zinsen die Situation weniger, hm, vorteilhaft machen könnte. Bei solchen Werten wittern erfahrene Investoren schließlich eines: eine Gefahr.

Medical Properties: Wie sicher sind die 8,5 % Dividendenrendite?

Operativ und mit Blick in die Vergangenheit sind die 8,5 % Dividendenrendite von Medical Properties noch gedeckt. Das Management hat inzwischen auch bestätigt, dass erneut 0,29 US-Dollar Dividende im dritten Quartal ausgezahlt werden. Trotzdem sind steigende Zinsen das Kernproblem, das im Moment auf das Gemüt und die Bilanz drückt.

Die Verschuldung von Medical Properties ist für mich ein Kernproblem. Der US-amerikanische Real Estate Investment Trust besitzt über 10 Mrd. US-Dollar an Gesamtverschuldung. Müssen diese zum Beispiel in einem Leitzinsumfeld von 3 oder 5 % neu finanziert werden, so dürfte ein größerer Anteil der freien Mittel für die Zins- und Tilgungszahlung verwendet werden müssen. Das Kernproblem ist daher eine von Fremdmitteln belastete Bilanz, die die Investoren heute schon mit Unsicherheit einpreisen.

Im Endeffekt könnte das Management des US-REITs gegensteuern. In Teilen macht man das bereits. Von 10,2 Mrd. US-Dollar ist es zuletzt bis auf 10,13 Mrd. US-Dollar hinuntergegangen. Aber dieser Überblick zeigt bereits, wie langfristig dieses Vorhaben sein kann. Für mich besteht das Risiko, dass das Management früher oder später die Dividende senkt, um freie Mittel in das Abbezahlen von Schulden zu investieren.

Mit 8,5 % Dividendenrendite hat es jedoch auch noch kleinere Probleme gegeben. Zuletzt gab es Unsicherheit, ob einer der Mieter seinen Zahlungsverpflichtungen nachkommen kann. Auch das ist eine Baustelle in einer Zeit, in der es eben nicht einfacher wird.

Entscheidungen und Leitzinsen

Die Entscheidungen des Managements und die Entwicklung bei den Leitzinsen dürfte einen sehr direkten Einfluss auf die Sicherheit der Dividende haben. Medical Properties besitzt derzeit noch objektiv sicher anmutende 8,5 % Dividendenrendite. Aber insbesondere die Zinsentwicklung und die Verschuldung ist eine größere Baustelle. Foolishe Investoren sollten hier nicht mehr von einem Safe-Bet ausgehen, aber womöglich langfristig orientiert von einer Value-Chance, wenn sich die Zinsentwicklung entschärft und die Verantwortlichen kluge langfristige Entscheidungen treffen.

Vincent besitzt Aktien von Medical Properties. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

