Medical Facilities Aktie: Hier ist das letzte Wort noch nicht gesprochen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies wird erreicht, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über einen bestimmten Zeitraum in Relation gesetzt werden. Bei Medical Facilities wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 14,58 Punkten, was darauf hinweist, dass die Medical Facilities-Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Hingegen liegt der RSI25 bei 58,75, was darauf hindeutet, dass Medical Facilities weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Medical Facilities daher eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

In Bezug auf die Dividende weist Medical Facilities eine Dividendenrendite von 3,57 Prozent auf, was 1,82 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Im Bereich der "Gesundheitsdienstleister" beträgt die durchschnittliche Dividendenrendite 5 Prozent. Daher wird die Aktie im Vergleich als eher unrentables Investment angesehen und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

In den vergangenen zwölf Monaten erhielt Medical Facilities insgesamt 1 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers als "Neutral" eingestuft wird. Die Kursprognose der Analysten deutet auf ein Aufwärtspotential von 23,87 Prozent hin, was eine "Gut"-Empfehlung darstellt. Somit erhält Medical Facilities auch in diesem Abschnitt eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 8,65 CAD für den Schlusskurs der Medical Facilities-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 8,88 CAD, was einen Unterschied von +2,66 Prozent ausmacht und daher eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht erhält. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt weisen auf eine "Neutral"-Bewertung hin, was zu einer Gesamtbewertung für die einfache Charttechnik von "Neutral" führt.

Insgesamt erhält Medical Facilities basierend auf den verschiedenen Bewertungskriterien eine gemischte Bewertung, wobei die Aktie sowohl positive als auch negative Aspekte aufweist.