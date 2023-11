Medica 2023: Fapon beschleunigt die Entwicklung seines Diagnoseökosystems

Düsseldorf, Deutschland (ots/PRNewswire) -Fapon, ein weltweit führendes Unternehmen der Life Sciences, hat seine innovativen integrierten Lösungen für die Diagnostik vorgestellt und strategische Partnerschaften auf der 55. International Hospital and Medical Equipment Exhibition (MEDICA 2023) geschlossen, die vom 13. bis 16. November 2023 im Düsseldorf Convention and Exhibition Center in Deutschland stattfand. Auf der MEDICA präsentierte Fapon dem Markt die neuesten Fortschritte in seinem offenen, plattformbasierten Diagnoseökosystem.Mit einem beständigen Engagement von 22 Jahren für die Weiterentwicklung der grundlegenden Technologien von Rohstoffen, Reagenzien und Instrumenten ist Fapon bestrebt, den globalen In-vitro-Diagnostik-Sektor (IVD) und seine Partner durch seine integrierten Strategien für IVD-Kernrohstoffe, Reagenzlösungen und offene Instrumentenplattformen zu unterstützen.Expansion nach IndonesienAuf der MEDICA unterzeichneten Zhiqiang HE, Präsident von Fapon Biotech, und Vidjongtius, President Director von PT Kalbe Farma Tbk, ein Memorandum of Understanding (MoU) zur Vertiefung der Zusammenarbeit und zur Förderung der IVD-Entwicklung in Indonesien. Kalbe Farma wurde 1966 gegründet und ist eines der größten öffentlichen Pharmaunternehmen in Südostasien. Diese Zusammenarbeit stellt einen weiteren wichtigen Meilenstein für Fapon dar, um seine Präsenz auf dem Indonesischen Markt zu stärken, nachdem bereits im Oktober dieses Jahres eine Partnerschaft mit Halodoc, der größten Telemedizin-Plattform in Indonesien, geschlossen wurde.Fapon ist seit dem Beginn seiner globalen Expansion ein beständiger Anbieter von Diagnostik-Lösungen für aufstrebende Märkte wie Indien, Brasilien und darüber hinaus.Debüt in EuropaSeit der Einführung des innovativen, auf einer offenen Plattform basierenden Ökosystems hat Fapon weltweit mehr als 5.000 chemische Lumineszenz-Immunoassay (CLIA)-Analysatoren platziert und dabei mehr als 250 Ökosystempartner eingebunden. Bei MEDICA stellte Fapon mehrere neue Rohstoffe und offene Instrumente vor, was seine verstärkten Fähigkeiten bei der Bereitstellung integrierter Diagnostik-Lösungen demonstrierte.Fapons Shine i8000/9000, ein Hochgeschwindigkeits-CLIA-Analysator mit einer Nachweisgeschwindigkeit von 900 Tests/Stunde, feierte sein Europadebüt. Dr. Sandeep K. Vashist, Senior Director von Global IVD Products of Fapon Biotech, stellte in seiner Grundsatzrede mit dem Titel „Empowering IVD manufacturers and clinical Scientists via Fapon's innovative open CLIA Analyzers" das umfassende Produktportfolio von Fapon vor, das Niedrig-, Mittel- und Hochgeschwindigkeitsanalysatoren umfasst, und hob die Vorteile offener Instrumente hervor.Durch die Präsentation einer Reihe von Rohstoffen wie dem Influenza-Rohstoff (FLU), dem HIV-P24-Kernmaterial und dem kardialen Troponin I (cTnI) sowie von Blockern auf der MEDICA zielt Fapon darauf ab, seine Partner mit modernsten Basistechnologien und überlegenen Produkten auszustatten.Die Diagnostik-Lösungen von Fapon haben weltweit positives Feedback und Anerkennung von Kunden erhalten. Ein südostasiatischer Kunde sagte: „Fapon ist unsere bevorzugte Wahl für die Einführung neuer Technologien und Produktlinien in unserem Land." Ein italienischer Kunde erklärte, dass „die lokalen Dienste von Fapon schnell und effizient sind, was sie zu einem zuverlässigen Partner machen." Ein südasiatischer Kunde, der seit über einem Jahrzehnt mit Fapon zusammenarbeitet, hat dem Fapon-Team eine Medaille als Anerkennung der herausragenden strategischen Partnerschaft verliehen.Gemäß der Entwicklungsphilosophie des innovationsgetriebenen Wachstums hat das Geschäft von Fapon seine Präsenz auf 68 Länder und Regionen auf sechs Kontinenten ausgeweitet und das Vertrauen und die Unterstützung von mehr als 2.500 Kunden weltweit gewonnen. In Zukunft wird Fapon seine technologischen Vorteile weiter ausbauen und sein Ökosystem erweitern. In Zusammenarbeit mit Partnern will Fapon ein Diagnoseökosystem aufbauen, die Entwicklung des globalen Gesundheitswesens vorantreiben und zum Aufbau eines globalen Gesundheitsökosystems beitragen.Informationen zu FaponFapon ist ein weltweit führendes Unternehmen der Life Sciences, das sich auf die Bereitstellung integrierter Lösungen und Dienste für Diagnostik, Biopharma und Biotherapie spezialisiert hat. Durch die Integration einer Komplettlösung für Rohstoffe, Reagenzien und innovative offene Instrumentenplattformen hat sich das Unternehmen zu einem führenden Anbieter in der In-vitro-Diagnostik entwickelt. Fapon verfügt über fortschrittliche Innovationen im Bereich der therapeutischen Technologien und KI-Algorithmus-Plattformen mit Dateneinblicken, die zu einer besseren und gesünderen Welt beitragen. Unterstützt durch sein starkes globales Forschungs- und Entwicklungs-, Fertigungs-, Vertriebs- und Servicenetzwerk sind die Produkte von Fapon in 68 Ländern und Regionen vertreten und bedienen mehr als 2.500 Geschäftspartner weltweit.Folgen Sie uns auf LinkedIn (Fapon) oder besuchen Sie unsere Website www.faponbiotech.comInformationen zu Kalbe FarmaPT Kalbe Farma Tbk (Kalbe) wurde 1966 gegründet und ist eines der größten öffentlichen Pharmaunternehmen in Südostasien. Kalbe hat vier Hauptabteilungen, die ein Portfolio zuverlässiger und verschiedener Marken verwalten: die Abteilung für verschreibungspflichtige Arzneimittel, die Abteilung für Gesundheitsprodukte, die sich mit rezeptfreien Arzneimitteln, Multivitaminen und servierfertigen Nahrungsergänzungsgetränken befasst, die Abteilung für Nahrungsmittel und die Abteilung für Vertrieb und Logistik.Kalbe verfügt mittlerweile über mehr als 40 Tochtergesellschaften und 15 Produktionsstätten nach internationalem Standard, die von rund 16.000 Mitarbeitern in 76 Niederlassungen in ganz Indonesien unterstützt werden. Die Aktien von Kalbe sind seit 1991 an der Indonesia Stock Exchange/Bursa Efek Indonesia (IDX: KLBF) notiert.