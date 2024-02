Medibank Private Aktie: Was soll man davon noch halten?

In den letzten Wochen wurde eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes bei Medibank Pvt festgestellt. Dies ergibt sich aus der Analyse der sozialen Medien, auf deren Grundlage diese Auswertung basiert. Da in diesem Zusammenhang negative Auffälligkeiten registriert wurden, wird dieses Kriterium als "Schlecht" bewertet. In Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Medibank Pvt daher für dieses Kriterium eine "Schlecht"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Medibank Pvt im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien, wobei vor allem positive Meinungen veröffentlicht wurden. In den vergangenen Tagen beschäftigte sich der Meinungsmarkt jedoch weder stark mit positiven noch mit negativen Themen rund um Medibank Pvt, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Bei der technischen Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Medibank Pvt-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt dieser aktuell 3,55 AUD. Der letzte Schlusskurs (3,75 AUD) liegt somit deutlich darüber (Unterschied +5,63 Prozent), was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (3,69 AUD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+1,63 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich somit bei der einfachen Charttechnik eine "Gut"-Bewertung für die Medibank Pvt-Aktie.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Medibank Pvt liegt der RSI7 aktuell bei 75 Punkten, was auf eine Überkauftheit hinweist und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25 liegt bei 48, sodass das Wertpapier als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält das Medibank Pvt-Wertpapier damit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.