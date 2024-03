Mediaseek Aktie: Wie reagieren Sie darauf?

Die technische Analyse der Aktie von Mediaseek ergibt derzeit ein "Neutral"-Rating. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) verläuft bei 305,66 JPY, während der aktuelle Aktienkurs bei 307 JPY liegt, was einer Abweichung von +0,44 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 307,98 JPY zeigt eine Abweichung von -0,32 Prozent. Insgesamt wird die Aktie daher auf Basis dieser Werte als "Neutral" eingestuft.

Die Analyse der Stimmung und des Buzz in der Internet-Kommunikation deutet darauf hin, dass sich in den vergangenen Wochen kaum Veränderungen ergeben haben. Die Diskussionsstärke der Aktie in den sozialen Medien zeigt ebenfalls keine außergewöhnliche Aktivität. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.

Auch die Betrachtung der Stimmung auf sozialen Plattformen durch unsere Analysten ergibt, dass die Kommentare und Befunde neutral waren. Die Nutzer haben in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen aufgegriffen, was zu der Einstufung der Aktie als "Neutral" führt.

Die Berechnung des Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie aktuell mit einem Wert von 80 als überkauft gilt, was als "Schlecht" eingestuft wird. Bei einer Ausdehnung der Betrachtung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 51, was darauf hinweist, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf Basis des RSI mit "Schlecht" eingestuft.