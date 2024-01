Mediaseek Aktie: Fakten, Fakten, Fakten!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig Kursrücksetzer sehen, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne verzeichnen könnten. Für Mediaseek wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 52,17 Punkten, was darauf hindeutet, dass Mediaseek weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 45,19 und zeigt damit auch keine Anzeichen von Überkauf oder Überverkauf. Auch für den RSI25 erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Mediaseek eingestellt waren. Es gab weder besonders positive noch negative Ausschläge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Auf Basis der Stimmungsanalyse erhält Mediaseek daher eine "Neutral"-Einschätzung.

Bei der technischen Analyse werden trendfolgende Indikatoren betrachtet, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt für die Mediaseek-Aktie beträgt aktuell 304,33 JPY, was eine Abweichung von +2,85 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 313 JPY darstellt. Auf dieser Grundlage wird Mediaseek mit einer "Neutral"-Bewertung versehen. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 299,26 JPY, was einer Abweichung von +4,59 Prozent entspricht. Auch auf dieser kurzfristigeren Basis erhält die Mediaseek-Aktie ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmung für Mediaseek hat sich in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.