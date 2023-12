Medialink Aktie: Was soll das denn werden?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Medialink-Aktie liegt bei 60, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch der 25-Tage-RSI-Wert von 53,33 zeigt, dass Medialink weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich also nach der RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Medialink.

Bei der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen für die Medialink-Aktie ein Durchschnitt von 0,19 HKD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,177 HKD, was einem Unterschied von -6,84 Prozent entspricht und daher eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 0,18 HKD zeigt mit einem letzten Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-1,67 Prozent) eine "Neutral"-Bewertung. Somit erhält Medialink insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Anleger-Stimmung bei Medialink in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral, was sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen zeigt. In den Diskussionen der letzten ein bis zwei Tage standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt, was zu der Einschätzung "Neutral" führt.

Die Analyse zeigt, dass die Stimmung für Medialink in den vergangenen Wochen kaum verändert hat, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen unauffällig, wodurch Medialink insgesamt mit "Neutral" bewertet wird.

