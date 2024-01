Medialink Aktie: Kaufen, verkaufen oder halten?

Die technische Analyse der Medialink-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 0,19 HKD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,184 HKD weicht somit um -3,16 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,18 HKD) liegt nahe dem letzten Schlusskurs (+2,22 Prozent), was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Medialink-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Das Anleger-Sentiment spielt ebenfalls eine wichtige Rolle und zeigt, dass in den sozialen Medien vor allem positive Meinungen zur Medialink-Aktie verbreitet wurden. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den letzten Tagen hauptsächlich mit positiven Themen rund um Medialink, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung in der Analyse der Anleger-Stimmung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Medialink-Aktie liegt bei 36, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis (45,45) führt zu einem "Neutral"-Rating. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Medialink.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse basiert auf der Stimmung rund um Aktien im Internet. Die Aktie von Medialink zeigt eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Beiträge und Diskussionen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Medialink zeigt kaum Änderungen und entspricht ebenfalls einem "Neutral"-Rating. Somit erhält die Aktie von Medialink bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".