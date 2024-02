Medialink Aktie: Jetzt wird es ganz schnell gehen!

Die Stimmung und der Buzz: Medialink kann über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung beobachtet und ausgewertet werden. Dies erlaubt interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Dabei wurde eine mittlere Diskussionsintensität festgestellt, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Wertung führt. Insgesamt ergibt sich für Medialink in diesem Punkt somit die Einstufung: "Neutral".

Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Medialink-Aktie hat einen Wert von 61, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 7-Tage-RSI wird mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis verglichen, welcher bei 45 liegt. Auch hier wird das Wertpapier mit "Neutral" eingestuft. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Medialink.

Anleger: Die Anleger-Stimmung bei Medialink in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung "Neutral" führt.

Technische Analyse: Durch die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann der aktuelle Trend des Wertpapiers ermittelt werden. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Medialink-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt 0,19 HKD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage zeigt eine ähnliche Bewertung. Insgesamt wird die Medialink-Aktie somit auch in der einfachen Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating versehen.