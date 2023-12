Medialink Aktie: Alles nach Plan!

Die technische Analyse der Medialink-Aktie zeigt gemischte Signale. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 0,19 HKD, während der letzte Schlusskurs bei 0,175 HKD liegt, was einer Abweichung von -7,89 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Bei Betrachtung des 50-Tage-Durchschnitts ergibt sich jedoch ein "Neutral"-Rating, da der letzte Schlusskurs (0,18 HKD) nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 69, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der RSI der letzten 25 Tage beträgt 56,82, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt zeigt die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating für die Medialink-Aktie.

Die Stimmung auf sozialen Plattformen bezüglich Medialink ist überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Allerdings hat sich die Stimmung in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung in Bezug auf den Sentiment und Buzz führt.

Insgesamt wird die Medialink-Aktie aufgrund der technischen Analyse und der Stimmung auf sozialen Plattformen mit einem "Neutral"-Rating bewertet.