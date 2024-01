Mediaalpha, tut es schon wieder!

In den letzten Wochen wurde eine Zunahme positiver Kommentare über Mediaalpha in den sozialen Medien beobachtet. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte sich im grünen Bereich, was zu einer "Gut"-Bewertung durch die Redaktion führte. Die Aktie erhielt also insgesamt ein positives Rating. Darüber hinaus wurde über Mediaalpha deutlich mehr diskutiert als normal, was auf eine steigende Aufmerksamkeit seitens der Anleger hinweist.

Aus charttechnischer Sicht erhält die Mediaalpha-Aktie ebenfalls ein "Gut"-Rating. Der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 9,52 USD, während der letzte Schlusskurs bei 11,13 USD lag, was einer Abweichung von +16,91 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit einem Schlusskurs von 10,29 USD über dem gleitenden Durchschnitt (+8,16 Prozent), was erneut zu einer positiven Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt jedoch ein gemischtes Bild. Der RSI der letzten 7 Tage liegt bei 74, was auf eine überkaufte Aktie hinweist und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu liegt der RSI25 bei 41,63, was bedeutet, dass Mediaalpha hier weder überkauft noch -verkauft ist, und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Mediaalpha.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen deutet darauf hin, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene insgesamt als "Schlecht" einzustufen ist.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Mediaalpha-Aktie positive Aufmerksamkeit in den sozialen Medien erhalten hat und auch charttechnisch positiv bewertet wird. Allerdings zeigen der RSI und die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien ein eher negatives Bild. Die Gesamtbewertung der verschiedenen Indikatoren führt zu einer gemischten Einschätzung der Mediaalpha-Aktie.