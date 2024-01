Mediaalpha löst Jubelsturm aus!

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung im Zusammenhang mit Mediaalpha wurden über einen längeren Zeitraum hinweg beobachtet und ausgewertet. Es wurde festgestellt, dass die Aktie eine erhöhte Aktivität im Netz aufweist, was auf eine starke Diskussionsintensität hindeutet und eine "Gut"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine positive Veränderung, was zu einer Einschätzung als "Gut"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich somit für Mediaalpha in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".

Die Stimmung rund um Mediaalpha wurde auch auf sozialen Plattformen untersucht. Dabei wurde festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare positiv war. In den vergangenen zwei Tagen wurden jedoch hauptsächlich negative Themen von den Nutzern der sozialen Medien rund um Mediaalpha aufgegriffen. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie die Einstufung "Neutral".

In der technischen Analyse wurde festgestellt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Mediaalpha-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 9,58 USD liegt. Der letzte Schlusskurs (11,02 USD) weicht somit um +15,03 Prozent ab, was eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht bedeutet. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen zeigt, dass der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt liegt und eine "Gut"-Bewertung erhält.

In den vergangenen zwölf Monaten erhielt Mediaalpha insgesamt 2 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung "Gut" ist und sich aus 1 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen zusammensetzt. Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von 24 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 117,79 Prozent, was eine "Gut"-Empfehlung darstellt. Insgesamt erhält Mediaalpha somit eine "Gut"-Bewertung.