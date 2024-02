Mediaalpha Aktie: Das ist ein absoluter Befreiungs-Hammer!

Die Mediaalpha-Aktie wird von Analysten aktuell als "Gut" bewertet. Diese Einschätzung basiert auf 2 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen, die in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Es liegen keine neuen Analystenupdates zum Unternehmen vor. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten beträgt 19,5 USD, was ein Aufwärtspotential von 20,97 Prozent vom letzten Schlusskurs (16,12 USD) bedeutet, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Mediaalpha eine "Gut"-Bewertung in diesem Abschnitt der Analyse.

Die charttechnische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Mediaalpha-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 9,65 USD liegt. Der letzte Schlusskurs (16,12 USD) liegt somit deutlich darüber (+67,05 Prozent), was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (11,95 USD) zeigt eine positive Abweichung vom letzten Schlusskurs (+34,9 Prozent). Somit erhält die Mediaalpha-Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis ein "Gut"-Rating.

In den sozialen Medien war die Stimmung gegenüber Mediaalpha in den letzten Tagen überwiegend positiv. Es gab insgesamt acht positive und vier negative Tage, sowie zwei Tage ohne eindeutige Richtung. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Mediaalpha daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Mediaalpha-Aktie sowohl auf kurzfristiger (7 Tage) als auch auf etwas längerfristiger (25 Tage) Basis überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 1,4 Punkten und der RSI25 bei 18,74 Punkten, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält Mediaalpha somit eine "Gut"-Bewertung für alle untersuchten Punkte in dieser Analyse.