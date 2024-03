Mediaalpha Aktie: Was ist jetzt zu tun!

Die Aktie von Mediaalpha zeigt sich in den letzten Monaten in Bezug auf die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung positiv. Die Diskussionsintensität, gemessen an der Häufigkeit der Wortbeiträge im Netz, war erhöht, was zu einer positiven Bewertung führte. Ebenso hat die Rate der Stimmungsänderung eine positive Entwicklung gezeigt, was insgesamt zu einer positiven Einschätzung führt.

Aus charttechnischer Sicht ergibt sich ebenfalls eine positive Bewertung. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 19,7 USD, was eine Steigerung von 81,9 Prozent im Vergleich zu den letzten 200 Handelstagen darstellt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit einem letzten Schlusskurs von 15,1 USD über dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren positiven Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt gemischte Signale. Der RSI der letzten 7 Tage weist auf eine überkaufte Aktie hin und erhält daher eine negative Bewertung, während der RSI auf 25-Tage-Basis eine überverkaufte Aktie anzeigt und dementsprechend positiv bewertet wird. Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Bewertung nach RSI-Analyse.

Das Anleger-Sentiment hingegen fällt negativ aus, da vor allem negative Meinungen in den sozialen Medien dominierten und sich der Meinungsmarkt mit den negativen Themen rund um Mediaalpha befasste. Insgesamt ergibt sich daher eine schlechte Bewertung in Bezug auf das Anleger-Sentiment.

Zusammenfassend ergibt sich eine positive Einschätzung in Bezug auf die Diskussionsintensität und die charttechnische Analyse, während das Anleger-Sentiment eher negativ ausfällt.