Mediaalpha Aktie: Hier ist das letzte Wort noch nicht gesprochen!

Die Stimmung und die Diskussion über Mediaalpha haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Die Analyse basiert auf den Meinungen in den sozialen Medien, und da keine signifikanten Ausreißer festgestellt wurden, wird das Sentiment als "Neutral" bewertet. In Bezug auf die Anzahl der Beiträge wurde jedoch eine abnehmende Aufmerksamkeit registriert, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) gibt für die Mediaalpha-Aktie einen Wert von 64,71 für den RSI7 (sieben Tage) und 49,3 für den RSI25 (25 Tage) an. Beide Werte führen zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Das Anleger-Sentiment zeigt eine Fokussierung auf vorwiegend negative Meinungen in den sozialen Medien, obwohl in den letzten Tagen vermehrt positive Themen diskutiert wurden. Die Analyse ergibt daher eine Gesamtbewertung von "Neutral" hinsichtlich der Anleger-Stimmung.

In der technischen Analyse wird der Durchschnitt des Schlusskurses der Mediaalpha-Aktie für die letzten 200 Handelstage mit 9,44 USD angegeben, während der letzte Schlusskurs bei 10,45 USD lag, was zu einer positiven Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auf Basis des Durchschnitts aus den letzten 50 Handelstagen (10,39 USD) erhält die Aktie jedoch eine "Neutral"-Bewertung.

Zusammenfassend erhält die Mediaalpha-Aktie somit ein "Neutral"-Rating basierend auf dem Anleger-Sentiment und eine "Gut"-Bewertung in Bezug auf die einfache Charttechnik.