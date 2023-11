Mediaalpha Aktie: Da kann man verrückt werden!

Die Analysten bewerten die Aktie von Mediaalpha auf langfristiger Basis als "Gut". Von insgesamt 18 Analysten erhielt die Aktie 1 "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht" Bewertungen. Es gab keine Analystenupdates im letzten Monat. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 24 USD, was einer Erwartung von 147,17 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 9,71 USD liegt. Daher wird die Aktie basierend auf den Analystenschätzungen als "Gut" bewertet.

In den sozialen Medien gibt es keine klare Richtung in Bezug auf die Einschätzungen und Stimmungen rund um die Aktie von Mediaalpha. In den vergangenen Tagen wurden jedoch überwiegend negative Themen angesprochen, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist.

Die technische Analyse zeigt, dass die Mediaalpha derzeit als "Neutral" eingestuft wird, da der gleitende Durchschnittskurs (GD200) bei 9,99 USD liegt und der aktuelle Kurs der Aktie (9,71 USD) um -2,8 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage liegt bei 9,19 USD, was einer Abweichung von +5,66 Prozent entspricht und die Aktie in diesem Zeitraum als "Gut" bewertet. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Mediaalpha sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis als "Neutral" eingestuft wird, da der RSI-Wert weder "überkauft" noch "überverkauft" ist. Somit wird die Aktie in Bezug auf den RSI ebenfalls als "Neutral" bewertet.