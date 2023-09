Media Nusantara Citra Pt wird heute -1.82 Prozent niedriger gehandelt

Weitere Suchergebnisse zu "MEDIA NUSANTARA CITRA":

Media Nusantara Citra Pt (5M2.F) ist während der vergangenen 24 Stunden um -1.82 % gefallen (Stand: 10:02 Uhr am Donnerstag, 7. September 2023 Mitteleuropäische Zeit). Eine Aktie von Media Nusantara Citra Pt kann derzeit für etwa 0 EUR an globalen Börsen gekauft werden. Das aktuelle Angebot von Media Nusantara Citra Pt-Aktien beträgt 15 Mrd.. Media Nusantara Citra Pt hat eine aktuelle Marktkapitalisierung von 413,9 Mio. EUR und Media Nusantara Citra Pt-Aktien im Wert von etwa 22,572 EUR wurden in den vergangenen 24 Stunden an Börsen gehandelt. Seit Ende des letzten Monats ist die Aktie von Media Nusantara Citra Pt um -5.26 % gefallen. Der einfache gleitende Durchschnitt der letzten 200 Tage liegt bei 0.04 EUR. Der höchste Preis der vergangenen 52 Wochen wurde am 19.09.2022 mit 0.056 EUR verzeichnet. Das 52-Wochen-Tief lag am 14.08.2023 bei 0.0265 EUR.

So haben sich verwandte Aktien in den vergangenen 24 Stunden entwickelt:

- Bank Syariah Indonesia (BRIS.JK) ist um 0 % unverändert geblieben und wird jetzt bei 1645 IDR gehandelt. Die aktuelle Marktkapitalisierung von Bank Syariah Indonesia beläuft sich auf 78,9 Billion IDR. Das aktuelle Verhältnis des Aktienkurses zum Gewinn bei Bank Syariah Indonesia beträgt 15.76.

- Pertamina Geothermal Energy (PGEO.JK) ist um 0 % unverändert geblieben und wird jetzt bei 1255 IDR gehandelt. Pertamina Geothermal Energy-Aktien haben eine aktuelle Kapitalisierung von 53,4 Billion IDR.

- Dci Indonesia (DCII.JK) ist um 0 % unverändert geblieben und wird jetzt bei 33950 IDR gehandelt. Die aktuelle Marktkapitalisierung von Dci Indonesia beläuft sich auf 81,8 Billion IDR. Dci Indonesia hat ein aktuelles Kurs/Gewinn-Verhältnis von 175.13.

- Bank Btpn (BTPN.JK) ist um 0 % unverändert geblieben und wird jetzt bei 2710 IDR gehandelt. Bank Btpn-Aktien haben eine aktuelle Kapitalisierung von 22 Billion IDR. Das aktuelle Verhältnis des Aktienkurses zum Gewinn bei Bank Btpn beträgt 7.63.

- Mnc Digital Entertainment (MSIN.JK) ist um 0 % unverändert geblieben und wird jetzt bei 3690 IDR gehandelt. Die aktuelle Marktkapitalisierung von Mnc Digital Entertainment beläuft sich auf 44,9 Billion IDR. Mnc Digital Entertainment hat ein aktuelles Kurs/Gewinn-Verhältnis von 147.18.

- Chandra Asri Petrochemical (TXQ.JK) ist um 0 % unverändert geblieben und wird jetzt bei 2020 IDR gehandelt. Die aktuelle Marktkapitalisierung von Chandra Asri Petrochemical beläuft sich auf 159 Billion IDR. Chandra Asri Petrochemical hat ein aktuelles Kurs/Gewinn-Verhältnis von 42.58.

- Cita Mineral Investindo (CITA.JK) ist um 0 % unverändert geblieben und wird jetzt bei 2430 IDR gehandelt. Cita Mineral Investindo-Aktien haben eine aktuelle Kapitalisierung von 9,9 Billion IDR.

- Baramulti Suksessarana (BSSR.JK) ist um 0 % unverändert geblieben und wird jetzt bei 4350 IDR gehandelt. Die aktuelle Marktkapitalisierung von Baramulti Suksessarana beläuft sich auf 10,4 Billion IDR. Das aktuelle Verhältnis des Aktienkurses zum Gewinn bei Baramulti Suksessarana beträgt 2.54.

- Allo Bank Indonesia (BBHI.JK) ist um 0 % unverändert geblieben und wird jetzt bei 1565 IDR gehandelt. Allo Bank Indonesia-Aktien haben eine aktuelle Kapitalisierung von 34,6 Billion IDR. Allo Bank Indonesia hat ein aktuelles Kurs/Gewinn-Verhältnis von 119.11.

- Bank Tabungan Negara (BBTN.JK) ist um 0 % unverändert geblieben und wird jetzt bei 1235 IDR gehandelt. Die aktuelle Marktkapitalisierung von Bank Tabungan Negara beläuft sich auf 17,9 Billion IDR. Bank Tabungan Negara hat ein aktuelles Kurs/Gewinn-Verhältnis von 5.04.