Media Central Aktie: Immer langsam!

Die Dividendenpolitik von Media Central-Canada wird von Analysten als "Schlecht" bewertet, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei 0 liegt, was eine negative Differenz von -3,27 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Kapitalmärkte" bedeutet.

Die Anleger-Stimmung zu Media Central-Canada wird von unserer Redaktion als "Neutral" eingestuft, da in den sozialen Medien überwiegend neutrale Themen rund um den Wert diskutiert wurden. Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt insgesamt ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) für Media Central-Canada liegt sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis bei 50, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält es eine "Neutral"-Bewertung für den RSI.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnte in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes zu Media Central-Canada in den sozialen Medien verzeichnet werden. Daher wird die Aktie auf dieser Stufe mit "Schlecht" bewertet.

Insgesamt erhält Media Central-Canada aufgrund der genannten Faktoren eine "Schlecht"-Rating.