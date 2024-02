MediaValet Aktie: Das werden die Bullen gerne hören!

Die Bewertung von Aktienkursen hängt nicht nur von harten Faktoren wie Bilanzdaten ab, sondern auch von weichen Faktoren wie der Stimmung. Die Analyse von Mediavalet auf sozialen Plattformen ergab neutrale Kommentare und Befunde. In den letzten Tagen haben Nutzer hauptsächlich neutrale Themen diskutiert, was zu einer neutralen Einstufung der Aktie führt.

Die Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Informationen zur Aktienbewertung. Die Diskussionsintensität rund um Mediavalet ist durchschnittlich, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich kaum verändert, was erneut zu einer neutralen Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Mediavalet liegt bei 42,86, was auf eine neutrale Situation hinweist. Für den RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, ergibt sich hingegen ein "Gut"-Signal, da er auf eine überverkaufte Situation hinweist.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Mediavalet aktuell bei 1,34 CAD, was ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Der Abstand zum Aktienkurs selbst und zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage wird ebenfalls positiv bewertet, was zu einem Gesamtbefund von "Gut" führt.