MediaValet Aktie: Es geht auch anders!

Die technische Analyse von Mediavalet zeigt, dass sich die Aktie derzeit in einem Aufwärtstrend befindet. Der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 1,34 CAD, während der letzte Schlusskurs bei 1,68 CAD liegt, was einer Abweichung von +25,37 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 1,5 CAD liegt über dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Mediavalet auf Basis der trendfolgenden Indikatoren ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz um Mediavalet gab es in den letzten Wochen keine signifikanten Veränderungen. Daher wird dieses Kriterium mit "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion gab es keine signifikanten Unterschiede, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält Mediavalet in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass die Aktie von Mediavalet in den sozialen Medien weder besonders positive noch negative Reaktionen hervorgerufen hat, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich bei der Analyse des Anleger-Sentiments eine Gesamtbewertung von "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie derzeit weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Wenn der RSI auf 25 Tage ausgedehnt wird, ergibt sich jedoch ein Wert von 27, was darauf hindeutet, dass die Aktie als überverkauft betrachtet wird und zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich für den RSI eine Gesamtbewertung von "Gut".