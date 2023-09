MediaGo, die intelligente Werbeplattform unter Baidu Global, arbeitet mit Pixalate zusammen, um seine Betrugsbekämpfungstechnologie zu stärken.

Weitere Suchergebnisse zu "Baidu":

San Francisco (ots/PRNewswire) -Aktualisiert seinen Filter, um mehr als 40 Arten von IVT zu identifizierenMediaGo, eine auf Deep-Learning-basierende intelligente Werbeplattform unter der globalen Geschäftseinheit Baidu, gab heute eine globale Partnerschaft mit Pixalate bekannt, die weltweit führende Technologie zur plattformübergreifenden Erkennung und Verhinderung von Werbebetrug, um Werbetreibenden ein hochwertiges Datenverkehrsinventar zu bieten und Fairness und Transparenz bei Werbemarkttransaktionen zu fördern.MediaGo nutzt Daten aus Pixalate und nutzt Big-Data-Analysen und Deep-Learning-Funktionen, um Datenverkehrsüberwachungsregeln zu generieren, um verdächtige Werbeaktivitäten zu mindern.Mit seiner proprietären Identifikationstechnologie sowie Daten- und Analysedienste von Pixalate stärkt der verbesserte Deep-Learning-basierte Filter für ungültigen Datenverkehr (IVT) von MediaGo den Schutz des Werbeinventars gegen Betrug, einschließlich Botnetze, Malware, Hochrisikogeräte und Rechenzentren. So kann MediaGo beispielsweise den nicht menschlichen Website-Verkehr von großen Cloud-Anbietern und kleinen Rechenzentren identifizierenNach den strategischen Investitionen von MediaGo in die Werbequalität, verbesserten sich die Anzeigensichtbarkeitsraten um etwa 20 % im Q2 2023.„Das Projekt der World Federation of Advertisers (WFA) schätzt, dass jährlich mehr als 50 Milliarden Dollar für Anzeigen-Betrugsfälle bis 2025 verschwendet werden", sagte Rena Ren, Leiter des Vertriebs und der Geschäftsentwicklung bei Baidu Global Business Unit. „Bei MediaGo konzentrieren wir uns auf die Optimierung von Kampagnen für die Rendite von Anzeigen-Ausgaben, und indem wir die technische Innovation von Baidu nutzen, gehen wir auf diesen entscheidenden Bedarf ein, optimieren unser Betrugsbekämpfungssystem und bieten Werbetreibenden sicheren Datenverkehr — verbessern die Werbewirksamkeit und erreichen letztendlich unsere Mission, Geschäftswachstum mit Deep-Learning zu fördern".Pixalates 1. Quartal 2023-Bericht über ungültige Benchmarks für Datenverkehr und Anzeigen-Betrug ergab (https://www.pixalate.com/blog/q1-2023-ivt-and-ad-fraud-benchmarks-report-review), dass die globalen IVT-Raten für programmatische Werbung 20 % gestiegen sind, was beweist, dass die Reduzierung von Werbebetrugsfällen wesentlich für die Bereitstellung leistungsstarker Kampagnen für Werbetreibende und die Optimierung der Publisher-Einnahmen ist.Das Betrugsbekämpfungssystem von MediaGo identifiziert anormale Klicks, ungültige Eindrücke und andere verdächtige Aktivitäten, fängt sie in Echtzeit ab und führt sie in das Deep-Learning-Modell des Systems für Schulungen ein, bietet Echtzeit-Rückmeldungen zur Angebotsphase und gewährleistet ein exklusives, hochwertiges Inventar direkt aus den verschiedenen Medienplattformen von MediaGo. Dies führt zu echter Präsenz, Klicks und maximaler Rendite für Werbetreibende.„Pixalate ist begeistert, mit einem globalen Unternehmen wie Baidu zusammenzuarbeiten", sagte Jalal Nasir, CEO von Pixalate. „Unsere Zusammenarbeit verbessert die Fähigkeit von MediaGo, die fortschrittliche Werbebetrugsaktivität zu bekämpfen, die programmatische Werbung erschüttert".Pixalate verfügt (https://www.pixalate.com/mrc-accreditation-areas#desktop) über Akkreditierungen des Media Ratings Council (MRC) für hochentwickelte Erkennung und Filterung von ungültigem Traffic (SIVT) über alle Bestandskanäle, einschließlich CTV, mobile Apps und Web, die mehr als 20 Messbereiche (https://www.pixalate.com/knowledgebase/mrc-accredited-measurement-areas) in mehr als 45 berichteten Metriken (https://www.pixalate.com/knowledgebase/mrc-accredited-metrics) umfassen.Informationen zu MediaGoMediaGo ist eine intelligente Werbeplattform unter dem Dach von Baidu Global. Die zugrundeliegende KI-Technologie von Baidu nutzend und basierend auf Deep-Learning-Algorithmen befähigt MediaGo Unternehmen jeder Größenordnung und schafft greifbare Werte für Unternehmen. Mit 12 Betriebszentren weltweit hat MediaGo erfolgreich lokalisierte und umfassende Geschäftswachstumsdienste für mehr als 10.000 Partner bereitgestellt.Um mehr über MediaGo zu erfahren, besuchen Sie bitte: https://www.mediago.com/.View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/mediago-die-intelligente-werbeplattform-unter-baidu-global-arbeitet-mit-pixalate-zusammen-um-seine-betrugsbekampfungstechnologie-zu-starken-301928732.htmlPressekontakt:The Hoffman Agency,Brooklynn Loiselle,503-860-9746,bloiselle@hoffman.comOriginal-Content von: Baidu Global, übermittelt durch news aktuell