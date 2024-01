MediaGo geht Partnerschaft mit Voluum ein, um die Kampagnenauslieferung und -verwaltung für Werbetreibende zu optimieren

San Francisco (ots/PRNewswire) -Die Zusammenarbeit wird den Verwaltungsprozess zentralisieren und es den Nutzern von Voluum ermöglichen, die Deep-Learning-Technologie von MediaGo zu nutzen, um die Anzeigenleistung zu optimieren und die Kapitalrendite zu maximieren.MediaGo, eine auf Deep Learning basierende intelligente Werbeplattform im Rahmen des Geschäftsbereichs Baidu Global, gab heute seine Partnerschaft mit Voluum bekannt, einer führenden Plattform für Werbetracking und -optimierung. Diese Zusammenarbeit wird die Effizienz des Kampagnenmanagements von Werbetreibenden durch die Integration der beiden Plattformen verbessern.Mit dieser Integration können die Nutzer von Voluum einfach auf MediaGos kuratiertes globales Inventar von erstklassigem Mediendatenverkehr und hochwertigen Anzeigenplatzierungen in wichtigen Medien und Plattformen wie MSN, Xandr und Yahoo zugreifen sowie die auf Deep Learning basierenden Smartbid-Technologien von MediaGo nutzen, um die Anzeigenleistung deutlich zu verbessern und die Kapitalrendite (ROI) zu maximieren.„Wir freuen uns, mit MediaGo zusammenzuarbeiten, um unseren Kunden die Möglichkeit zu geben, mit der neuesten Deep-Learning-Anzeigentechnologie in Kontakt zu kommen", sagte Michal Sledziowski, Manager für strategische Partnerschaften bei Voluum. „Die Partnerschaft steht stellvertretend für die Ziele unserer beiden Unternehmen, Werbetreibenden effektive Lösungen anzubieten, die optimale Werbeergebnisse liefern."Die Integration bietet auch einen zentralen Verwaltungsort, an dem MediaGo-Werbetreibende Anzeigenplatzierungen über mehrere Plattformen hinweg effizient verwalten und Konversionsdaten bequem über die Voluum-Plattform übermitteln können, wobei die Smartbid-Technologie von MediaGo für eine bessere Optimierung der Anzeigenleistung genutzt wird.„Wir freuen uns, mit Voluum zusammenzuarbeiten, um Werbetreibenden eine hervorragende Erfahrung bei der Bereitstellung und Verwaltung von Werbung zu bieten", sagte Rena Ren, Regionaldirektorin für Nord- und Südamerika im Geschäftsbereich Baidu Global. „Wir bei MediaGo sind entschlossen, Werbetreibende bei der Optimierung und Rationalisierung ihrer Kampagnen zu unterstützen, und die vereinheitlichte Lösung, die durch diesen Meilenstein der Integration mit Voluum ermöglicht wird, tut genau das."MediaGo arbeitet in erster Linie nach dem Cost-per-Click (CPC)-Modell und stellt sicher, dass jeder ausgegebene Werbedollar einen greifbaren Ertrag abwirft und die Kapitalrendite der Werbetreibenden so maximiert wird.Informationen zu MediaGoMediaGo ist eine intelligente Werbeplattform unter dem Dach von Baidu Global. MediaGo nutzt die Baidu zugrundeliegende KI-Technologie und basiert auf Deep-Learning-Algorithmen, um Unternehmen aller Größenordnungen zu unterstützen und einen greifbaren Mehrwert für Unternehmen zu schaffen. Mit 12 operativen Zentren auf der ganzen Welt stellt MediaGo erfolgreich lokalisierte und umfassende Dienstleistungen für Geschäftswachstum für über 10.000 Partner bereit.Weitere Informationen über MediaGo erhalten Sie unter https://www.mediago.com/.Informationen zu VoluumVoluum ist eine führende Plattform für Werbetracking und -optimierung, die Werbetreibenden eine Komplettlösung für die Bereitstellung und Verwaltung von Werbung bietet. Voluum unterstützt Werbetreibende bei der effizienten Erstellung, Verwaltung und Optimierung von Werbekampagnen. Darüber hinaus bietet die Plattform Echtzeit-Berichterstattung und detaillierte Datenanalysen, die Werbetreibenden helfen, die Anzeigenleistung besser zu verstehen und dadurch die Effizienz der Auslieferung und die Kapitalrendite zu verbessern. Durch die Zusammenarbeit mit MediaGo bietet Voluum Werbetreibenden weiterhin hochwertige Kanäle für die Werbeauslieferung und effizientere Anzeigenmanagement-Services.Weitere Informationen über Voluum erhalten Sie unter https://voluum.com/.View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/mediago-geht-partnerschaft-mit-voluum-ein-um-die-kampagnenauslieferung-und--verwaltung-fur-werbetreibende-zu-optimieren-302030632.htmlPressekontakt:The Hoffman Agency,Brooklynn Loiselle,503-860-9746,bloiselle@hoffman.comOriginal-Content von: Baidu Global, übermittelt durch news aktuell