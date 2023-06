Medi Talents GmbH bezieht neuen Standort und sucht neue Mitarbeiter

Stolberg (ots) -Die Medi Talents GmbH, eine Agentur für Personalgewinnung im Pflege-, Pädagogik- und Medizinbereich, nimmt neue Dimensionen an: Wie die Geschäftsführung mitteilte, wird der Standort der Agentur nach Stolberg verlegt, um Platz für neue Mitarbeiter zu schaffen. Verstärkung wird vor allem in den Bereichen Support, Vertrieb und Marketing benötigt.Geschäftsführer Michael Haupt: "Längst ist der anhaltende Fachkräftemangel im Pflege-, Medizin- und Sozialbereich zu einem ernstzunehmenden Problem geworden. Durch die Unterbesetzung haben Unternehmen aus dem Pflege-, Medizin- und Sozialsektor mit zahlreichen Herausforderungen zu kämpfen - von Überstunden über eine höhere Krankheitsquote bis hin zum Versorgungsausfall. Diese Herausforderungen sind alleine nur schwer zu bewältigen. Deshalb nimmt das Interesse an unserem Angebot stetig zu. Um der hohen Nachfrage auch weiterhin gerecht werden zu können, möchten wir unser Team nun zeitnah weiter ausbauen. Dazu war der Umzug an einen neuen Standort erforderlich, der Platz für mehrere neue Mitarbeiter bietet. Bewerber, die Teil einer der führenden Recruiting-Agenturen im Pflege-, Pädagogik- und Medizinbereich werden möchten, sind bei uns richtig."Die Medi Talents GmbH hat es sich zum Ziel gesetzt, die Personalbeschaffung im Pflege-, Pädagogik- und Medizinbereich zu revolutionieren - und so die Versorgung alter und kranker Menschen sicherzustellen. Mithilfe innovativer Recruiting-Prozesse können Pflegeeinrichtungen, Kindergärten, KiTas, Ärzte und Zahnärzte ihre Strukturen optimieren, sich von anderen Arbeitgebern abheben und qualifiziertes Personal finden.Mit dem Umzug an einen neuen Standort steht nun der nächste Schritt an, der weiteres Wachstum gewährleisten soll. Das neue Büro erstreckt sich über eine großzügige Fläche von rund 150 Quadratmetern - und bietet damit viel Platz für die wachsende Belegschaft. Ein besonderes Highlight sind - neben der schönen Außenansicht - die neuen Mitarbeiterparkplätze, die dem Personal eine bequeme Anreise ermöglichen. Mit ihrer Erweiterung setzt die Medi Talents GmbH ein deutliches Zeichen für ihr kontinuierliches Wachstum und ihre zukünftigen Ambitionen.Neue Mitarbeiter dürfen sich unter anderem auf einen modernen Arbeitsplatz, hochwertige Arbeitsmaterialien und eine überdurchschnittliche Bezahlung freuen. Eine ausführliche Einarbeitung und das digitale Schulungssystem sorgen dafür, dass sie innerhalb weniger Wochen einsatzbereit sind. Systematisiert lernen sie alles, was sie für ihre täglichen Aufgaben brauchen. Zudem erwartet Interessenten bei der Medi Talents GmbH ein Umfeld, in dem sie die Möglichkeit haben, ihr volles Potenzial zu entfalten und ihre beruflichen Ziele zu erreichen. Fleiß, Ehrgeiz und Zielstrebigkeit belohnt die Recruiting-Agentur mit Anerkennung, reizvollen Aufstiegschancen und Weiterentwicklungsmöglichkeiten. Auch Quereinsteiger sind herzlich eingeladen, sich bei dem Unternehmen zu bewerben."Mit unserem Team arbeiten wir tagtäglich daran, unsere Kunden bestmöglich zu unterstützen. Dabei legen wir großen Wert auf persönliches Engagement. Im Austausch bieten wir unseren Mitarbeitern einen krisengeschützten Arbeitsplatz, ein spannendes Arbeitsumfeld und ein motiviertes Team, das zusammenhält. In unserem neuen Büro erwartet sie eine großzügige Bürofläche mit moderner Ausstattung - die perfekte Voraussetzung für berufliches und persönliches Wachstum. Wir freuen uns darauf, unsere neuen Kollegen kennenzulernen und gemeinsam Großes zu erreichen", so Michael Haupt.Mehr Informationen finden Bewerber unter: https://karriere.medi-talents.de/Pressekontakt:Medi Talents GmbHVertreten durch: Michael Haupthttps://medi-talents.de/E-Mail: hello@medi-talents.dePressekontakt:Ruben Schäferredaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: Medi Talents GmbH, übermittelt durch news aktuell