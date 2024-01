MediWound Aktie: Mit wahnsinniger Geschwindigkeit!

Die technische Analyse von Mediwound-Aktien zeigt, dass sich das Unternehmen in einem Aufwärtstrend befindet. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 9,18 USD, während der letzte Schlusskurs bei 11,47 USD liegt, was einer Abweichung von +24,95 Prozent entspricht. Der 200-Tages-Durchschnitt beträgt 9,8 USD, was ebenfalls über dem letzten Schlusskurs liegt und eine Abweichung von +17,04 Prozent aufweist. Aufgrund dieser Daten erhält Mediwound eine "Gut"-Bewertung basierend auf trendfolgenden Indikatoren.

Die Dividendenrendite von Mediwound beträgt 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Daher wird die Dividendenpolitik des Unternehmens von Analysten als "Neutral" bewertet.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Mediwound insgesamt 1 "Gut"-Bewertung und keine "Neutral" oder "Schlecht"-Bewertungen von Analysten. Das durchschnittliche Kursziel beträgt 23 USD, was ein Aufwärtspotenzial von 100,52 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs von 11,47 USD darstellt. Aufgrund dieser Informationen wird Mediwound eine "Gut"-Empfehlung von Analysten ausgesprochen.

Der Relative Strength Index (RSI) von Mediwound liegt bei 25,83 und 27 für den RSI25, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und eine positive Bewertung als "Gut" erhält.

Zusammenfassend erhält Mediwound basierend auf den trendfolgenden Indikatoren, der Dividendenpolitik, der Analysteneinschätzung und dem Relative Strength Index eine durchweg positive Bewertung mit einem "Gut"-Rating.