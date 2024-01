MediWound Aktie: Deshalb ist sie so schwach!

In den letzten zwölf Monaten haben Analysten eine "Gut"-Bewertung für Mediwound abgegeben. Es gab keine Analystenupdates im letzten Monat. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 23 USD, was einer potenziellen Steigerung um 126,16 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie insgesamt eine "Gut"-Empfehlung von Analysten.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien ist ebenfalls positiv. Positive Themen beherrschten die Diskussionen in den vergangenen Tagen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung der Aktie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Mediwound liegt bei 94,25, was als überkauft gilt und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 32 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält diese Kategorie eine Bewertung von "Schlecht".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") liegt die Rendite von Mediwound um 37 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur "Arzneimittel"-Branche liegt die Rendite mit 44,89 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.