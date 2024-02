MediWound Aktie: Gerüchteküche brodelt!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Er misst das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen in einem Zeitraum von 7 Tagen und normiert es auf einen Bereich von 0 bis 100. Für Mediwound ergibt sich ein RSI-Wert von 66,17, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI25, der die Bewegungen über einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, beläuft sich auf 48,32 und führt ebenfalls zu einer neutralen Einstufung. Insgesamt ergibt sich daraus ein neutrales Rating für die Aktie.

Die Analyse des Sentiments und Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung rund um Mediwound in den letzten Wochen kaum Veränderungen aufweist. Daher erhält die Aktie eine neutrale Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Mediwound diskutiert, wodurch die Aktie eine gute Einschätzung erhält. Auch in den letzten Tagen sind die Diskussionen vor allem von positiven Themen geprägt, was zu einer insgesamt guten Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.

Fundamental betrachtet weist das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Mediwound einen Wert von 28 auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 105,19 als unterbewertet angesehen wird. Daher erhält die Aktie auch auf fundamentalen Kriterien eine gute Bewertung auf dieser Stufe.