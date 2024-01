Medhelp Care AB Aktie: Reine Nervensache!

Die Stimmung und die Diskussionen über Medhelp Care in den sozialen Medien haben sich in den letzten Wochen kaum verändert, so die Analyse von Experten. Aus diesem Grund erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, zeigt ebenfalls keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien wird insgesamt als neutral eingeschätzt. In den vergangenen zwei Wochen haben weder positive noch negative Themen das Bild dominiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie der Medhelp Care-Aktie aktuell bei 3,53 SEK. Der Aktienkurs selbst liegt bei 3,58 SEK, was einem Abstand von +1,42 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 3,34 SEK, was einer Differenz von +7,19 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich laut Experten eine "Gut"-Einstufung auf Basis der beiden Zeiträume.

Der Relative Strength Index (RSI), ein Indikator aus der technischen Analyse, zeigt für die Medhelp Care-Aktie weder überkauft noch überverkauft an. Sowohl für die letzten 7 Tage (Wert: 40) als auch für die letzten 25 Handelstage (Wert: 52,51) wird ein "Neutral"-Rating vergeben.

Insgesamt fällt die Analyse der Experten somit ebenfalls auf "Neutral" aus.

